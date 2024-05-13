«Возможно, «Зенит» показал плохую игру, а не Кассьерра» — агент

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, поделился комментарием об игре своего клиента этой весной.

Агент не согласен, что Кассьерра снизил свои показатели, ведь он продолжает лидировать в снайперской гонке РПЛ.

«Я думаю, что, возможно, «Зенит» показал плохую игру, а не Матео», — сказал агент «Спорту День за Днем».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, имея в своей копилке 51 зачетный балл.