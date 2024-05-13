Галямин: «Зенит» всё ёщё в чемпионской гонке»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Галямин высказался о перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Зенит», естественно, все еще в чемпионской гонке. В принципе все еще реально им взять титул», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, «Зенит» демонстрирует неплохую игру, просто команда Сергея Семака не может забить.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 51 очко. Отставание команды от лидирующего «Динамо» составляет всего два балла.

В следующем туре «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом». Игра между командами пройдет 19 мая.