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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галямин: «Зенит» всё ёщё в чемпионской гонке»

13 Мая 2024 • 20:24 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Экс-футболист сборной России Дмитрий Галямин высказался о перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Зенит», естественно, все еще в чемпионской гонке. В принципе все еще реально им взять титул», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, «Зенит» демонстрирует неплохую игру, просто команда Сергея Семака не может забить.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 51 очко. Отставание команды от лидирующего «Динамо» составляет всего два балла.

В следующем туре «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом». Игра между командами пройдет 19 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Галямин

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