Пономарёв уверен, что «Динамо» сможет удержать первое место

Владимир Пономарёв, бывший игрок ЦСКА, высказался о возможном чемпионстве московского «Динамо».

- «Динамо» осталось сыграть дома с «Крыльями Советов» и с «Краснодаром» на выезде. Самарцев динамовцы наверняка победят. С краснодарцами придется непросто, но думаю, что команда Лички даст серьезный бой. А так, думаю, что динамовцы смогут выдержать до конца чемпионата и станут первыми, - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

На данный момент столичный коллектив возглавляет таблицу, отрыв от идущего следом «Зенита» составляет два очка. В следующем туре команда Лички дома примет самарские «Крылья Советов», матч пройдёт 18 мая, а в заключительном матче сезона «бело-голубые» в гостях сыграют против «Краснодара», встреча состоится 25 мая.