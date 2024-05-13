Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Нельзя все валить на одного Абаскаля, он – нормальный тренер. И команда при нем неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Специалист считает, что не нужно снимать ответственность с игроков, ведь именно они выходят на поле.

Напомним, Абаскаль был уволен из «Спартака» в середине апреля после поражения от «Сочи» (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера команды является Владимир Слишкович.