Вратарь «Сочи» Рудаков: «Мы будем биться до конца»

Максим Рудаков, голкипер сочинской команды, высказался о турнирном положении клуба в этом сезоне.

Напомним, за два тура до конца чемпионата «Сочи» идёт на последнем места в РПЛ, набрав 23 очка. В воскресенье южане на своём поле разгромили «Пари НН» со счётом 6:1. Команду от зоны стыковых игр отделяют шесть баллов.

- В команде есть вера, что мы сможем остаться в РПЛ. Мы будем биться до конца пока у нас есть шансы, - цитирует вратаря «Сочи» «РБ Спорт».

В следующем туре «Сочи» на своём поле примет «Краснодар», матч пройдёт 18 мая и начнётся в 19:00 по столичному времени. В заключительном матче сезона команда Роберта Морено сыграет против «Рубина» в Казани, встреча пройдёт 25 мая.