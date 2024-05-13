Зделар не желает приезда звёзд и блогеров на «Братский Кубок»

В начале июля, с 3 по 7 число состоится «Братский Кубок» - это товарищеский турнир, который сведёт между собой московские ЦСКА и «Динамо», а также белградские ОФК и «Партизан».

Саша Зделар, хавбек «армейцев» заявил, что не хотел бы приглашения на турнир различных звёзд и блогеров.

«Я не люблю всех этих селебрити, блогеров. Нам никого не надо. Это наш спорт», - говорит Саша для телеканала «Матч ТВ».

Ранее появилась вероятность того, что на турнир прибудет Александр Овечкин, который в теории может сыграть за московское «Динамо». Легендарный хоккеист пару лет назад уже играл за динамовцев.