Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил, кто сейчас является идеальным наставником для «красно-белых».

«Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» – техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку», — приводит слова Тихонова Metaratings.

По мнению специалиста, Карпин является лучшим кандидатом среди россиян.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под его руководством клуб провел семь матчей во всех турнирах, в которых одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.