Дьяков: «Личка красавец, он выстроил игру «Динамо»

Виталий Дьяков, бывший футболист «бело-голубых», дал свой комментарий о наставнике столичной команды Марцеле Личке.

Отметим, что Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года, до этого чешский специалист работал в «Оренбурге». Под его руководством «бело-голубые» в текущем сезоне набрали в 28 турах 53 очка и лидируют в таблице чемпионата, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на два балла за два тура до финиша.

- Личка красавец, он выстроил игру команды, которая показывает атакующий футбол. Может быть, где-то этот футбол безбашенный для нашего чемпионата и команда, возможно, не умеет дисциплинированно обороняться, но зато «Динамо» показывает классный и интересный футбол, - цитирует бывшего игрока московской команды «Чемпионат».