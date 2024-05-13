Кобелев назвал причину спада «Зенита»

Российский тренер Андрей Кобелев поделился комментарием о причинах неубедительной игры санкт-петербургского «Зенита».

«Мне кажется, что «Зенит» опоздал с перезагрузкой команды. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили «Зенит» осенью, но сейчас они не показывают ту игру, которую могут», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

По итогам 28 сыгранных туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 51 балл. У лидера турнира, которым является «Динамо», 53 набранных очка.

18 мая «Динамо» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 29-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.