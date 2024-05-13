Экс-игрок «Зенита» Иванов: «Победа ЦСКА над «Зенитом» была заслуженной»

Василий Иванов, экс-игрок петербургской команды, высказался о неудачах «Зенита» в концовке чемпионата.

Напомним, коллектив Сергея Семака на прошлой неделе на своём поле уступил ЦСКА и упустил лидерство в таблице, РПЛ возглавило «Динамо», которое за два тура до финиша опережает «Зенит» на два балла.

- Победа ЦСКА над «Зенитом» была заслуженной. Хотя у «Зенита» состав сильнее и возможностей больше. Что происходит петербуржцами, я не знаю, так как не нахожусь внутри команды. Бывают такие полосы, сейчас «Зенит» в нее попал, - цитирует бывшего игрока петербургской команды «Матч ТВ».

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет в гостях против «Ахматом», встреча пройдёт 19 мая. В заключительном матче сезона «Зенит» примет у себя «Ростов», игра состоится 25 мая.