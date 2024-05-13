Овечкин может снова сыграть за «Динамо» – на «Братском Кубке»

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин может сыграть за московское «Динамо» в рамках «Братского Кубка» - этот товарищеский турнир пройдёт грядущим летом в первой декаде июля. Об этом сообщил Павел Пивоваров, гендир «Динамо».

«Мы, конечно, думаем над этим. Это было бы большое событие. Сумасшедшие охваты его гола, силового приема. Естественно, он один из первых кандидатов, если мы допустим этот сценарий», - говорит Пивоваров «РИА Новости».

Напомним, что в «Братском Кубке», который пройдёт с 3 по 7 июля, сыграют московский ЦСКА, а также сербский ОФК из Белграда и ещё один столичный сербский клуб – «Партизан».

Ранее Александр в товарищеском матче летом 2022 года против медийного клуба «Амкал» даже отличался голом за «бело-голубых».