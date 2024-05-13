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В «Динамо» высказались о продлении контракта с Личкой

13 Мая 2024 • 19:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора «бело-голубых», ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

- В настоящий момент с учетом турнирной ситуации надо сфокусироваться на спорте, а уже потом думать о контракте, - цитирует гендиректора столичной команды «Матч ТВ».

«Динамо» на прошлой неделе в гостях вырвало победу у «Балтики» со счётом 3:2 и стало единоличным лидером таблицы. В следующем туре коллектив Лички на своём поле примет «Крылья Советов», встреча пройдёт 18 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.


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