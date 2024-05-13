Стало известно, когда Соболев вернётся в строй

Раскрыта дата возвращения на поле форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист не сможет помочь команде в предстоящем матче с «Балтикой» из-за недомогания.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Соболев будет готов к следующему матчу чемпионата России против «Рубина».

Финальная игра Кубка России Пути регионов «Балтика» - «Спартак» состоится завтра, 14 мая. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» пройдёт 19 мая.