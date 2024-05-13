Сенников – о «Локомотиве»: «Всегда приятно, когда команда ставит на молодых игроков»

Дмитрий Сенников, в прошлом защитник московского «Локомотива» и сборной России высказался о молодых игроках «железнодорожников» в текущем сезоне.

«По душе то, что команда делает ставку на молодых российских игроков. Мне всегда приятно, когда воспитанники клуба играют в страте. Батраков в игре с «Оренбургом» (2:0) не только разрушал, но и показал, что хорош в созидании», - говорит Сенников телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» за два тура до конца сезона в РПЛ разместился на четвёртом месте с 47 очками. Отставание от третьего места, которое занимает сдавший в последнее время «Краснодар» преодолеть реально, оно составляет всего лишь три балла.