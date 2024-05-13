Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников – о «Локомотиве»: «Всегда приятно, когда команда ставит на молодых игроков»

13 Мая 2024 • 19:17 Комментировать

Дмитрий Сенников, в прошлом защитник московского «Локомотива» и сборной России высказался о молодых игроках «железнодорожников» в текущем сезоне.

«По душе то, что команда делает ставку на молодых российских игроков. Мне всегда приятно, когда воспитанники клуба играют в страте. Батраков в игре с «Оренбургом» (2:0) не только разрушал, но и показал, что хорош в созидании», - говорит Сенников телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» за два тура до конца сезона в РПЛ разместился на четвёртом месте с 47 очками. Отставание от третьего места, которое занимает сдавший в последнее время «Краснодар» преодолеть реально, оно составляет всего лишь три балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
20:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером
20:02 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Мы будем биться до конца»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Зделар не желает приезда звёзд и блогеров на «Братский Кубок»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Личка красавец, он выстроил игру «Динамо»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал причину спада «Зенита»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Иванов: «Победа ЦСКА над «Зенитом» была заслуженной»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Овечкин может снова сыграть за «Динамо» – на «Братском Кубке»
19:22 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о продлении контракта с Личкой
19:17 · Россия. Премьер-лига
Сенников – о «Локомотиве»: «Всегда приятно, когда команда ставит на молодых игроков»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Безусловно, «Локомотив» в матче с «Оренбургом» мне понравился»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Тороп вырос в перспективного вратаря просто тренируясь с Акинфеевым»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Джикия снова подал в суд из-за шести квартир 2
18:48 · Россия. Премьер-лига
Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате»
Все новости
Рекомендуем