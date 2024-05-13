Сенников: «Безусловно, «Локомотив» в матче с «Оренбургом» мне понравился»

Дмитрий Сенников, в прошлом футболист «Локомотива», высказался о победе «железнодорожников» в матче с «Оренбургом».

Встреча 28-го тура РПЛ прошла 12 мая на стадионе «Оренбурга» и завершилась победой столичной команды со счётом 2:0.

- Безусловно, «Локомотив» в матче с «Оренбургом» мне понравился. Во‑первых, порадовал результатом, во‑вторых, хорошо смотрелся вертикальный быстрый футбол от «»Локомотива», - цитирует Дмитрия Сенникова «Матч ТВ».

Коллектив Михаила Галактионова в 28 матчах набрал 47 очков и идёт на четвёртой строчке, в следующем туре «железнодорожники» встретятся при своих болельщиках с воронежским «Факелом», игра пройдёт 18 мая.