Алексей Миллер, который является главой «Газпрома», провёл беседу с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

По информации «Спорт-Экспресса», после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) между Миллером и Семаком состоялся небольшой разговор. Сообщается, что руководитель выразил свою поддержку 48-летнему тренеру. Как утверждает источник, никаких санкций в адрес Семака и футболистов не планируется.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 51 очко. Стоит сказать, что «сине-бело-голубые» могут остаться без золотых медалей РПЛ впервые за шесть последних лет.