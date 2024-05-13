Алдонин: «Тороп вырос в перспективного вратаря просто тренируясь с Акинфеевым»

Евгений Алдонин, бывший хавбек московских «армейцев» оценил прогресс Владислава Торопа. Этот голкипер периодически играет в основе ЦСКА, подменяя Игоря Акинфеева, бессменного первого номера столичного клуба.

«Не хочу подталкивать Игоря к завершению карьеры. Наоборот, хочется, чтоб он дальше играл, помогал молодёжи. Это не влияет на будущее Торопа. Влад и с минимальной игровой практикой вырос в перспективного вратаря», - говорит Алдонин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в минувшие выходные Тороп смог отстоять на ноль против «Зенита» в Питере, что удаётся далеко не любому вратарю. В итоге ЦСКА выиграл и прервал серию неудач.

«В будущем Тороп действительно может заменить Акинфеева в основе ЦСКА. У него в этом сезоне есть игровое время», - рассуждает на будущее Алдонин.