Джикия снова подал в суд из-за шести квартир

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия продолжает разбирательство с ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли». Ранее футболист приобрёл шесть квартир, но застройщик не сдал их в срок. Джикия потребовал компенсацию в 7 миллионов рублей, и суд частично удовлетворил претензии спартаковца. Так, Георгий получил 2,6 млн рублей неустойки, 1,3025 млн штрафа, 21 500 рублей госпошлины и 5 тысяч рублей морального ущерба.

Спустя некоторое время Джикия подал новый иск, о чём рассказывает телеграм-канал «Мутко против». Дело будет рассмотрено в понедельник, 10 июня.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.