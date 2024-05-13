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Джикия снова подал в суд из-за шести квартир

13 Мая 2024 • 18:52 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия продолжает разбирательство с ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли». Ранее футболист приобрёл шесть квартир, но застройщик не сдал их в срок. Джикия потребовал компенсацию в 7 миллионов рублей, и суд частично удовлетворил претензии спартаковца. Так, Георгий получил 2,6 млн рублей неустойки, 1,3025 млн штрафа, 21 500 рублей госпошлины и 5 тысяч рублей морального ущерба.

Спустя некоторое время Джикия подал новый иск, о чём рассказывает телеграм-канал «Мутко против». Дело будет рассмотрено в понедельник, 10 июня.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
13 Мая 2024 в 19:13
обана..самая фуцбольная новасть у ЕФ..)) малацы чЁ выдали инсаЙт..))
Francisco Gento
13 Мая 2024 в 19:00
Лучше бы футболом занимался ...
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