Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном назначении в московский «Спартак».

«Готов ли возглавить «Спартак»? Нет. Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, в апреле руководство «Спартака» отправило в отставку Гильермо Абаскаля. Вместо испанского специалиста исполняющим обязанности наставника «красно-белых» был назначен Владимир Слишкович.

После 28 туров «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 46 набранных очков.