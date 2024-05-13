Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о результатах «Динамо» на финише сезона.

«Динамо» набрало отличный ход, демонстрирует уверенность и характер. По последним играм «Динамо» заслужило первое место в чемпионате», — приводит слова Малафеева портал «РБ Спорт».

Эксперт считает, что сейчас «бело-голубые» являются фаворитами чемпионской гонки.

В 28 матчах Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 53 очка, благодаря которым сейчас лидируют в турнирной таблице.

В 29-м туре «Динамо» примет дома «Крылья Советов». Игра между командами пройдет 18 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.