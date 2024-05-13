В ЦСКА назвали одно условие продления контракта с Акинфеевым

Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает должность генерального директора, высказался на тему будущего вратаря команды Игоря Акинфеева.

Как известно, действующий контракт 38-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

По словам Бабаева, для продления контракта с Акинфеевым нужно только одно условие – желание самого футболиста.

«Если Акинфеев захочет, его контракт с ЦСКА продлится», - слова Бабаева приводит Sport24.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 15 мая – против «Зенита» на выезде в Кубке России.

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