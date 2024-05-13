Широков оценил выступления «Сочи»

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков высказался о выступлении «Сочи» в нынешнем сезоне.

В воскресенье «Сочи» разгромил на своём поле «Пари НН» со счётом 6:1. Тем не менее, шансы «барсов» на сохранение прописки в Премьер-лиге остаются призрачными.

«Южане провалили осень полностью и теперь пожинают плоды. Не сказал бы, что мне нравится «Сочи» сейчас. Честно, не заметил, где они были хороши. В каких-то отрезках да, но целостных матчей я не видел», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

В двух оставшихся турах Российской премьер-лиги соперниками «Сочи» будут «Краснодар» и «Рубин».

Шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ оцениваются в 98,1%