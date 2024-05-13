Пименов: Сейчас всё в руках и ногах «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился комментарием о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«Они набрали ход в весенней части чемпионата, теперь все в их руках, ногах, головах. Если им хватит хладнокровия, то «Динамо» впервые в российской истории станет чемпионом», — цитирует Пименова Metaratings.

По итогам 28 туров подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 53 очка. Ближайшим преследователем «бело-голубых» является «Зенит», в копилке которого 51 балл.

До конца сезона «Динамо» осталось провести всего два матча – с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».