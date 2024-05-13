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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: Сейчас всё в руках и ногах «Динамо»

13 Мая 2024 • 17:52 Комментировать (2)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился комментарием о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«Они набрали ход в весенней части чемпионата, теперь все в их руках, ногах, головах. Если им хватит хладнокровия, то «Динамо» впервые в российской истории станет чемпионом», — цитирует Пименова Metaratings.

По итогам 28 туров подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 53 очка. Ближайшим преследователем «бело-голубых» является «Зенит», в копилке которого 51 балл.

До конца сезона «Динамо» осталось провести всего два матча – с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
13 Мая 2024 в 18:32
самая главная чЁбы фэбэржэ были стальными..))
andi
13 Мая 2024 в 18:08
И яйцах тоже.
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