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Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича

13 Мая 2024 • 17:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака».

Напомним, сейчас босниец является исполняющим обязанности наставника «красно-белых». Под его руководством клуб ни разу не проиграл в семи матчах.

Бышовец заявил, что Слишкович оставляет хорошее впечатление, ведь он думающий тренер.

«Основания для того, чтобы назначить Слишковича главным тренером есть. После ухода Абаскаля, «Спартак» изменился, улучшилась игра», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

14 мая «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в финале Кубка России Пути регионов. Старт поединка запланирован на 20:45 по столичному времени.

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Спартак Москва Анатолий Бышовец Владимир Слишкович ещё теги

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