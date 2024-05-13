Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака».

Напомним, сейчас босниец является исполняющим обязанности наставника «красно-белых». Под его руководством клуб ни разу не проиграл в семи матчах.

Бышовец заявил, что Слишкович оставляет хорошее впечатление, ведь он думающий тренер.

«Основания для того, чтобы назначить Слишковича главным тренером есть. После ухода Абаскаля, «Спартак» изменился, улучшилась игра», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

14 мая «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в финале Кубка России Пути регионов. Старт поединка запланирован на 20:45 по столичному времени.