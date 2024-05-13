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«Динамо» и ЦСКА сыграют на турнире с иностранными командами

13 Мая 2024 • 17:19 Комментировать

В рамках подготовки к сезону 2023/2024 «Динамо» и ЦСКА выступят на турнире с участием иностранных команд. Об этом клубы объявили в понедельник. Календарь турнира приводим ниже:

3 июля. «Динамо» - «Партизан»;

4 июля. ЦСКА – «ОФК Белград»;

6 июля. «Динамо» - «ОФК Белград»;

7 июля. ЦСКА – «Партизан».

Матчи «Динамо» проведут на «ВТБ Арене», а матчи ЦСКА – на «ВЭБ Арене».

Турнир представляет собой соревнование Москвы и Белграда, кто наберёт больше очков. В случае ничьей в матчах будет проводиться серия пенальти. Её победитель будет получать один дополнительный балл в свою копилку.

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