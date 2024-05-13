Шалимов рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» станет чемпионом России

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Шалимов высказался о шансах «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если «Зенит» оступится, то трофей достанется «Краснодару», несмотря на выгодную позицию «Динамо».

По итогам 28 туров лидером чемпионата России является «Динамо», в копилке которого 53 набранных очка. На второй позиции располагается «Зенит» (51 очко), а тройку замыкает «Краснодар» (50 очков).

29-й тур РПЛ стартует в субботу, 18 мая, матчем между «Динамо» и «Крыльями Советов».