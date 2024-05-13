Шалимов: «Динамо» подошло к пику в самый нужный момент»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результатах «Динамо» в весенней части сезона.

Специалист заявил, что сейчас «Динамо» везет, но у команды есть свой стиль и качественные футболисты — все это дает результат.

— Команда подошла к пику в самый нужный момент, — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 28 туров подопечные Марцела Лички находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка.

В предстоящем туре «Динамо» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Встреча между командами пройдет 18 мая. Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.