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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков назвал чемпиона РПЛ

13 Мая 2024 • 16:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Конечно, «Динамо» — единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что сейчас «Динамо» может только само отпустить золотые медали.

По итогам 28 сыгранных матчей «бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 53 очка. Отрыв от идущего на второй позиции «Зенита» составляет два балла.

В предстоящем туре РПЛ подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Широков

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