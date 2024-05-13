Сёмин назвал руководство «Пари НН» дилетантами

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нынешней ситуации в «Пари НН».

Напомним, в 28-м туре чемпионата России нижегородцы с крупным счетом проиграли «Сочи» (1:6).

«Люди в клубе — дилетанты. Они заменили тренера за несколько туров до конца чемпионата, а это подтверждает мои слова», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в конце апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана и пригласил Сашу Илича.

По итогам 28 туров нижегородцы находятся на 11-й строчке в чемпионате России. В копилке команды 29 зачетных баллов.

20 мая «Пари НН» примет на своем поле ЦСКА. Игра 29-го РПЛ должна будет стартовать в 20:00 по мск.