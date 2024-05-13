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Кордоба или Соболев: Олусегун назвал сильнейшего форварда РПЛ

13 Мая 2024 • 15:44 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил на вопрос о сравнении нападающего команды Джона Кордобы с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении все предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В этом сезоне Кордоба принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и записал на свой счет пять ассистов. На счету Соболева 32 выхода на поле, десять мячей и девять голевых передач.

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в РПЛ, а «Спартак» идет на пятой позиции.

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Краснодар Джон Кордоба Александр Соболев Олакунле Олусегун ещё теги

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