Петржела считает, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, методы работы Семака перестали приносить пользу, об этом говорят неубедительные результаты «Зенита».

«Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По итогам 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в Российской премьер-лиге, имея в копилке 51 очко. Отставание команды Семака от лидирующего «Динамо» составляет два балла.

В чемпионате России «Зениту» осталось провести два матча — против «Ахмата» и «Ростова».