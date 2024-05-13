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Петржела считает, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера

13 Мая 2024 • 15:27 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, методы работы Семака перестали приносить пользу, об этом говорят неубедительные результаты «Зенита».

«Наверное, клубу стоит подумать о смене тренера. Это могло бы помочь им», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». 

По итогам 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в Российской премьер-лиге, имея в копилке 51 очко. Отставание команды Семака от лидирующего «Динамо» составляет два балла.

В чемпионате России «Зениту» осталось провести два матча — против «Ахмата» и «Ростова».

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Зенит Сергей Семак Властимил Петржела ещё теги

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