Кержаков рассказал, в чём «Динамо» превосходит «Зенит» и «Краснодар»

Известный в прошлом российский футболист Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге. На текущий момент в топ-3 команды располагаются так: «Динамо» (53 очка), «Зенит» (51 очко), «Краснодар» (50 очков).

По словам Кержакова, «Динамо» подобралось близко к чемпионству. В то же время экс-игрок отметил, что будет слишком громко говорить, что динамовцы заслуживают титул больше всех. Кержаков считает, что по игре на заключительном отрезке сезона нет команд, которые заслуживают чемпионство.

В то же время Кержаков указал на характер «Динамо» по сравнению с конкурентами.