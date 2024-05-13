Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»

13 Мая 2024 • 15:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием об игре команды при Владимире Слишковиче.

«Вижу, что мы добываем положительный результат. Игра команды стала более уверенной. В некоторых ситуациях прагматичнее. Это приносит результат», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что «Спартак» стал более уверенным и раскрепощенным.

Под руководством Слишковича «красно-белые» провели уже семь матчей, в которых ни разу не проиграли. Отметим, что в пяти встречах «Спартак» сыграл «на ноль».

14 мая «Спартак» проведет выездной поединок против «Балтики». Начало финального матча Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по мск.

Слишкович: «Игнатов — проблема для любого защитника»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Мая
15:15
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
13:13
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
12 Мая
23:13
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки
20:52
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание 1
19:42
Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»
17:06
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
15:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера
15:17 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, в чём «Динамо» превосходит «Зенит» и «Краснодар»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» связался с известным теннисистом
15:04 · Россия. Премьер-лига
Кади – худший завершитель в РПЛ в 2024 году
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Крамарича ответил на вопрос о будущем игрока в «Сочи» эксклюзив
14:27 · Кубок России
На игре «Балтики» со «Спартаком» ожидается аншлаг
14:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, могут ли Семака уволить из «Зенита»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ оценил шутку Безрукова о «денежках на карту»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, как на «Зенит» повлияет проблемный сезон
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин вошёл в топ-6 лучших молодых игроков в мире по важному критерию
13:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» ещё может потерять очки» 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал возможный сценарий увольнения Семака
13:22 · Россия. Премьер-лига
Личка: Тюкавин близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
13:13 · Россия. Премьер-лига
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
Все новости
Рекомендуем