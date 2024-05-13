Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием об игре команды при Владимире Слишковиче.

«Вижу, что мы добываем положительный результат. Игра команды стала более уверенной. В некоторых ситуациях прагматичнее. Это приносит результат», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что «Спартак» стал более уверенным и раскрепощенным.

Под руководством Слишковича «красно-белые» провели уже семь матчей, в которых ни разу не проиграли. Отметим, что в пяти встречах «Спартак» сыграл «на ноль».

14 мая «Спартак» проведет выездной поединок против «Балтики». Начало финального матча Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по мск.

Слишкович: «Игнатов — проблема для любого защитника»