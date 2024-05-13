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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» связался с известным теннисистом

13 Мая 2024 • 15:10 Комментировать

«Спартак» отреагировал на слова известного теннисиста Стефаноса Циципаса. Грек недавно заявил, что является фанатом московского клуба и хотел бы получить футболку «красно-белых».

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» связался с представителями Циципаса, чтобы передать ему клубную футболку. «Красно-белые» планируют передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров с участием грека.

Стефанос Циципас по линии матери является внуком экс-игрока и экс-тренера «Спартака» Сергея Сальникова.

Отметим, что «Спартак» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Стефанос Циципас
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