«Спартак» связался с известным теннисистом

«Спартак» отреагировал на слова известного теннисиста Стефаноса Циципаса. Грек недавно заявил, что является фанатом московского клуба и хотел бы получить футболку «красно-белых».

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» связался с представителями Циципаса, чтобы передать ему клубную футболку. «Красно-белые» планируют передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров с участием грека.

Стефанос Циципас по линии матери является внуком экс-игрока и экс-тренера «Спартака» Сергея Сальникова.

Отметим, что «Спартак» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.