Кади – худший завершитель в РПЛ в 2024 году

Атакующий полузащитник «Краснодара» Кади Боржес является худшим завершителем голевых моментов в чемпионате России в 2024 году. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В весенней части сезона 28-летний футболист ни разу не отличился забитым мячом, пробив по воротам целых 20 раз. Отмечается, что Кади попал в створ всего четыре раза (2,4 xG). По сведениям источника, данный показатель xG является самым высоким среди игроков РПЛ, которые не смогли забить в этом календарном году.

В нынешнем сезоне Кади появился на поле в 28 играх чемпионата России, забил два мяча и записал на свой счет два ассиста.