Агент Крамарича ответил на вопрос о будущем игрока в «Сочи»

Футбольный агент Матей Скегро, который представляет интересы вингера «Сочи» Мартина Крамарича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего подопечного.

«Будущее моего клиента? Слишком рано об этом говорить, давайте подождем пару недель», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что к 26-летнему Крамаричу проявляют интерес несколько клубов Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне словенец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Крамарича с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.