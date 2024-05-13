Сёмин ответил, могут ли Семака уволить из «Зенита»

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, может ли «Зенит» отправить в отставку Сергея Семака по завершению сезона.

Как известно, за два тура до финиша чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Динамо» на два очка. «Сине-бело-голубые» могут не выиграть титул РПЛ впервые с 2018 года.

«С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер, который есть сегодня. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?» - цитирует Сёмина Rusfootball.info.

В текущем чемпионате России «Зениту» осталось провести два матча – против «Ахмата» на выезде и против «Ростова» на своём поле.