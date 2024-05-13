Президент РПЛ оценил шутку Безрукова о «денежках на карту»

Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги, ответил на вопрос о Руслане Безрукове. У Алаева спросили, считает ли он, что в отношении футболиста «Рубина» началась травля.

Как известно, в скором времени комитет по этике РФС рассмотрит слова Безрукова, сказанные после недавней победы над «Зенитом». Футболист «Рубина» в прямом эфире заявил, что команда ждёт «денежки на карту» от конкурента «Зенита» - от «Краснодара».

«Не хотел бы говорить о термине «травля». Надеюсь, что эта история скоро закончится. Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространённая футбольная шутка», - цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за титул Премьер-лиги сейчас борются «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова о денежках