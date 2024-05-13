Геркус рассказал, как на «Зенит» повлияет проблемный сезон

Известный футбольный функционер Илья Геркус ответил на вопрос, станет ли следующий сезон проверкой для главного тренера «Зенита» Сергея Семака, учитывая, что ему придётся мотивировать тех же футболистов.

«Конечно, нет. Как раз у них появится мотивация. Вспомните, «Спартак» становился чемпионом с 1992 по 1994 год, в 1995 была «Алания», а потом опять шесть раз «красно-белые» стали чемпионами. Ничего страшного в этом нет – это не драма и не трагедия. Это обычная спортивная жизнь», - цитирует Геркуса Metaratings.

Отметим, что «Зенит» рискует впервые с 2018 года не стать чемпионом России. Команда Сергея Семака занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отставая от «Динамо» на два зачётных балла. Командам осталось провести по два матча в РПЛ.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в среду, 15 мая, - против ЦСКА в Кубке России.