Тюкавин вошёл в топ-6 лучших молодых игроков в мире по важному критерию

Нападающий Константин Тюкавин проводит шикарный сезон на индивидуальном уровне, как и «Динамо» - на уровне команды. Эксперты из Transfermarkt собрали десятку лучших игроков в мире в возрастной категории до 21 года по системе «гол+пас». Учитывались показатели команд из высших дивизионов стран, но при этом в расчёт шли выступления во всех турнирах.

Тюкавин в этом рейтинге занял шестое место с 27 баллами (17 голов + 10 голевых передач). На вершине же располагается звёздный Флориан Вирц из «Байера», у которого 37 результативных действий (18 голов + 19 голевых пасов). Джуд Беллингем из «Реала» - на третьем месте (22+10=32).