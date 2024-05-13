Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» ещё может потерять очки»

«Хочу, чтобы он стал первым. Допускаю, что «Динамо» еще может потерять очки. Вот как раз и проверим. «Краснодар» тоже хочет занять какое-то место. И я уверен, что тогда «Зенит» выиграет чемпионство», - передает слова Спивака «РБ Спорт».