Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» ещё может потерять очки»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Спивак высказался о перспективах своей бывшей команды выиграть золотые медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Хочу, чтобы он стал первым. Допускаю, что «Динамо» еще может потерять очки. Вот как раз и проверим. «Краснодар» тоже хочет занять какое-то место. И я уверен, что тогда «Зенит» выиграет чемпионство», - передает слова Спивака «РБ Спорт».
По итогам 28 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Динамо» на два балла.
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