Булыкин назвал возможный сценарий увольнения Семака

«Если «Динамо» станет чемпионом, Семака могут уволить. Еще вопрос по Кубку остается. Думаю, в «Зените» планировали сделать в этом году золотой дубль. Идет тяжело, хотя все еще впереди», - передает слова эксперта «РБ Спорт».