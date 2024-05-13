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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал возможный сценарий увольнения Семака

13 Мая 2024 • 13:28 Комментировать

Бывший форвард столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин не исключает увольнения Сергея Семака с поста главного тренера петербургского «Зенита».

«Если «Динамо» станет чемпионом, Семака могут уволить. Еще вопрос по Кубку остается. Думаю, в «Зените» планировали сделать в этом году золотой дубль. Идет тяжело, хотя все еще впереди», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В последнем матче Премьер-лиги «Зенит» на домашнем стадионе неожиданно уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1. После 28 туров «сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Динамо» на два балла. Топ-3 замыкает «Краснодар».

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