Личка: Тюкавин близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ

Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о борьбе форварда команды Константина Тюкавина за звание лучшего бомбардира РПЛ.

В минувшем матче с «Балтикой» Тюкавин забил свой 15-й мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Лидером снайперской гонки является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, в активе которого 16 голов.

«Константин очень близко и может бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Он не только забивает, но и отдает, это тоже хорошо», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

До конца сезона «Динамо» осталось провести всего два матча — дома с «Крыльями Советов» и на выезде с «Краснодаром».