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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»

13 Мая 2024 • 13:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка признался, что просил форварда «Спартака» Александра Соболева не убивать его команду.

«Да, это правда. Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Он забил «Динамо» четыре гола. Играть против него тяжело», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» встречалось со «Спартаком» пять раз. В четырех играх «красно-белые» оказались сильнее соперника.

После 28 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 53 очка. «Спартак» идет на пятой позиции, имея в своей копилке 46 зачетных баллов.

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