Сёмин прокомментировал разгром «Пари НН» со счётом 1:6

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от разгромного поражения «Пари НН» от «Сочи» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Нижегородцы уступили со счетом 1:6.
«Не получается представить, как «Пари НН» мог потерпеть такое поражение от «Сочи». Нельзя сказать, с чем оно может быть связано. Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
За два тура до завершения сезона чемпионата России нижегородцы набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
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