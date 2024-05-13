Сёмин прокомментировал разгром «Пари НН» со счётом 1:6

«Не получается представить, как «Пари НН» мог потерпеть такое поражение от «Сочи». Нельзя сказать, с чем оно может быть связано. Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».