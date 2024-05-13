Мамаев: В «Химках» было много лжи

Экс-футболист «Химок» Павел Мамаев ответил на вопрос, почему практически не играл в подмосковном клубе.

Мамаев считает, что переход в «Химки» был не очень удачным решением.

«Все как-то было непорядочно, нечестно – много лжи. Все, что я больше всего ненавижу. Было, прошло, закончилось – и слава богу», — приводит слова Мамаева «Чемпионат».

Напомним, Мамаев выступал за «Химки» с января по июль 2022 года. За это время хавбек появился на поле только в одном матче, в котором провёл на поле 46 минут и не отметился голевыми действиями.

Напомним, в прошлом году Мамаев завершил карьеру профессионального футболиста.