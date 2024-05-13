Мамаев рассказал, в чём крутость Карпина

Экс-игрок сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Павел Мамаев высказал мнение о главном тренере национальной команды и «Ростова» Валерии Карпине.
«В чём его крутость? Очень открытый и прямой. Умеет находить подход к каждому футболисту - я с таким, пожалуй, столкнулся первый раз в своей карьере. Все его уважают и за него бьются», - приводит слова Павла «Чемпионат».
«Ростов» под руководством Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Жёлто-синие» имеют в своей копилке 40 очков. В следующем матче Премьер-лиги команда Карпина на своем поле сыграет против «Балтики».
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