Защитник Дмитрий Шадринцев, правами на которого владеет ярославский «Шинник», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляют несколько клубов. В их число входит екатеринбургский «Урал», который борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

После 28 туров Российской премьер-лиги команда из Екатеринбурга набрала 29 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Оренбургом» на своем поле.