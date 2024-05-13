Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не будет фаворитом в финале с «Балтикой»

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев придерживается мнения, что московский «Спартак» не будет фаворитом в матче с «Балтикой», который пройдёт в рамках финала Пути регионов Кубка России. Гаджиев заявил, что «красно-белых» несправедливо считать фаворитами в этом матче».

«Я думаю, уровень конкуренции в РПЛ сейчас таков, что практическая каждая команда может в отдельно взятой встрече обыграть любого соперника», – объяснил Гаджиев в беседе с Vprognoze.

Напомним, «Спартак» не проиграл ни одного матча под руководством Владимира Слишковича. В 7 поединках под руководством боснийца «красно-белые» одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью.