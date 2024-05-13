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Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не будет фаворитом в финале с «Балтикой»

13 Мая 2024 • 12:50 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.40 2 2.10
14.05 20:45

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев придерживается мнения, что московский «Спартак» не будет фаворитом в матче с «Балтикой», который пройдёт в рамках финала Пути регионов Кубка России. Гаджиев заявил, что «красно-белых» несправедливо считать фаворитами в этом матче».

«Я думаю, уровень конкуренции в РПЛ сейчас таков, что практическая каждая команда может в отдельно взятой встрече обыграть любого соперника», – объяснил Гаджиев в беседе с Vprognoze.

Напомним, «Спартак» не проиграл ни одного матча под руководством Владимира Слишковича. В 7 поединках под руководством боснийца «красно-белые» одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев

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