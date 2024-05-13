Мостовой: «Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о шансах петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Я бы не сказал, что «Зенит» играет плохо. Однако они не побеждают. Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом. Я говорил ещё в начале сезона, что в РПЛ всё выравнивается»», - передает слова Александра «Чемпионат».
В рамках 28-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле потерпел поражение от столичного ЦСКА со счетом 0:1. На сегодняшний день петербургский коллектив с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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