Мостовой: «Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом»

«Я бы не сказал, что «Зенит» играет плохо. Однако они не побеждают. Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом. Я говорил ещё в начале сезона, что в РПЛ всё выравнивается»», - передает слова Александра «Чемпионат».